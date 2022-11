Benedykt XVI zmienił się nie do poznania. Do sieci trafiło wyjątkowe zdjęcie

95-letni emerytowany papież mieszka obecnie w klasztorze Matter Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich. Benedykt XVI bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Z tego powodu każde zdjęcie emerytowanego papieża, które pojawia się w prasie czy mediach społecznościowych, budzi ogromne emocje. Nie inaczej było tym razem.

Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera opublikowała na swoim profilu na Facebooku najnowszą fotografię byłego Ojca Świętego. Została ona wykonana podczas popołudniowego spaceru po Ogrodach Watykańskich. Benedyktowi XVI towarzyszą dwie siostry zakonne oraz jeden z kardynałów.

Benedykt XVI przed sądem?

Z ustaleń włoskiego dziennika„La Stampa”wynika, że były papież już wkrótce może stanąć przed bawarskim sądem. Benedykt XVI ma się bronić w procesie dotyczącym wykorzystywania seksualnego przez jednego z księży.

Do sądu prowincjonalnego w Traunstein trafił akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym nadużyć duchownych. 38-letnia kobieta zgłosiła, że w wieku 12 lat została wykorzystana seksualnie przez księdza Petera Hullermanna. W sprawę zamieszany jest także kardynał Friedrich Wetter, następca Josepha Ratzingera na czele archidiecezji, oraz sama archidiecezja. Były papież ma się bronić przed zarzutami, że wiedział o skandalicznym zachowaniu kapłana, gdy był arcybiskupem Monachium, ale mimo tego nie podjął żadnych działań.

Benedykt XVI zapewniał, że w tej konkretnej sprawie nie miał żadnej wiedzy o nadużyciach. Na udział w procesie miał się zgodzić po to, aby wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.

Benedykt XVI o zaniedbaniach Kościoła

Pod koniec października biograf iprzyjaciel Benedykta XVI opowiedział o szczegółach swojej ostatniej rozmowy z emerytowanym papieżem. Peter Seewald zdradził, że Benedykt XVI miał mu powiedzieć, że zaniedbania popełnione przez ludzi Kościoła wychodzą na jaw i dają o sobie teraz znać. Biograf poprzedniego papieża zaznaczył, że to właśnie kardynał Ratzinger przewidział przed laty, że jeśli Kościół nie zmieni swojej polityki, wpadnie w duże tarapaty. – To bardzo skromny człowiek i wcale nie jest inkwizytorem. Można go krytykować, ale bardziej opłaca się go słuchać – podkreślił.

