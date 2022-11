Tego król Karol III ma „głęboko żałować”. Chodzi o jego synów i księżną Dianę

Król Karol „głęboko żałuje”, że jego synowie szli za trumną swojej matki podczas jej pogrzebu – takie twierdzenie wysunął Christopher Andersen, który napisał książkę poświęconą brytyjskiej rodzinie królewskiej pt. „The King: The Life of Charles III”. Jak podkreśla autor, publikacja powstała na podstawie relacji „licznych źródeł”.

Nowe rewelacje o królu. Tego król Karol III ma żałować

– Myślę, że króla Karola to prześladuje, ponieważ to prześladuje jego synów, oni o tym mówili – powiedział Christopher Andersen w rozmowie z „US Weekly”. – Napisałem, że uważam, że jest to forma zespołu stresu pourazowego – dodał autor. Księżna Diana zmarła w 1997 roku, w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym. Wówczas książę William miał 15 lat, a jego młodszy brat – 12.

– Uważam, że (w czasie pogrzebu matki – red.) William i Harry myśleli: „Kim są ci wszyscy obcy ludzie, którzy nigdy nawet nie spotkali naszej matki?”. (…) Myślę, że król rozumie, że do pewnego stopnia był odpowiedzialny za to, że musieli przez to cierpieć – ocenił Christopher Andersen.

W 2017 roku książę Harry w wywiadzie dla „Newsweeka” opisał, jak trudno było mu uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych matki. – Moja mama właśnie umarła, a ja musiałem przejść długą drogę za jej trumną, otoczony tysiącami ludzi, którzy mnie obserwowali, a miliony robiły to za pośrednictwem telewizji – powiedział. – Nie sądzę, żeby jakiekolwiek dziecko, w jakichkolwiek okolicznościach, powinno być proszone o coś takiego. Nie sądzę, żeby stało się to dzisiaj – dodał.

Książka księcia Harry’ego. O czym będzie „Spare”?

Na początek 2023 roku zaplanowano premierę książki autorstwa księcia Harry’ego. Wiadomo, że publikacja będzie nosiła tytuł „Spare” (ang. zapasowy, wolny, skromny), a do sieci trafiła już okładka książki. Już w 2021 roku media donosiły, że w kilku rozdziałach ujawnione zostaną osobiste szczegóły dotyczące zarówno dzieciństwa i dorastania księcia, jak i późniejszej służby wojskowej oraz małżeństwa z Meghan Markle.

