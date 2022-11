Prezydent Gruzji ujawniła, ilu Rosjan uciekło przed mobilizacją. Liczba robi wrażenie

Około 700 tysięcy Rosjan wjechało do Gruzji po ogłoszeniu w Rosji „częściowej” mobilizacji. 100 tysięcy pozostało w Gruzji, a reszta wyjechała do innych krajów – przekazała Salome Zurabiszwili, prezydent Gruzji, cytowana przez niezależny kanał informacyjny Nexta. Gruzja była jednym z najpopularniejszych kierunków ucieczek Rosjan przed mobilizacją. Jednak pod koniec września tamtejsze MSW podawało, że na przyjazd do Gruzji zdecydowało się ledwie 53 tys. Rosjan.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex przekazała, że w ciągu tygodnia od ogłoszenia mobilizacji „prawie 66 tysięcy obywateli Rosji przekroczyło granice Unii Europejskiej, czyli o 30 procent więcej niż w tygodniu poprzedzającym”. Większość przyjechała do Finlandii i Estonii. Początkowo najpopularniejszym kierunkiem okazał się Kazachstan z uwagi na język i fakt, że do przekroczenia granicy Rosjanie nie potrzebowali wizy lub paszportu. W pierwszym tygodniu mobilizacji na taki krok zdecydowało się, według kazachskiego rządu, niemal 100 tys. osób.

Exodus Rosjan. Mężczyźni uciekali przed mobilizacją

Przypomnijmy, 21 września Władimir Putin ogłosił w Rosji „częściową” mobilizację. Według oficjalnych zapowiedzi do wojska miało zostać powołanych 300 tys. żołnierzy, ale jeden z przepisów wskazywał, że może być ich ponad milion. Decyzja rosyjskiego przywódcy natychmiastowo wywołała protesty w całym kraju. Część osób w obawie przed mobilizacją zdecydowała się na ucieczkę z kraju.

26 września Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała, że z Rosji wyjechało 261 tys. mężczyzn. Informację tę przekazała „Nowaja gazieta. Europa”, powołując się na źródło w administracji prezydenta. Skalę problemu pokazywały zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies z 25 września. Widać było na nich korek pojazdów w okolicy przejścia granicznego w miejscowości Wierchnij Łars.

Czytaj też:

Amerykański generał prognozuje decydującą fazę wojny. „Krym w zasięgu ręki”Czytaj też:

Takiego „prezentu” Ukraińcy się nie spodziewali. Uciekający Rosjanie porzucili cały magazyn