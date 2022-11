Eksplozja w Stambule. Panika w centrum miasta

W niedzielę 13 listopada na popularnym deptaku w Stambule doszło do eksplozji. Na miejsce zdarzenia zostały wysłane jednostki policji, straży pożarnej oraz ratowników medycznych. Jak podaje w krótkim komunikacie agencja Associated Press, powołując się na relacje świadków, ulica, na której doszło do wybuchu, została zamknięta, a co za tym idzie, wstrzymana została działalność jakichkolwiek sklepów czy usług w tym rejonie.

Eksplozja w Stambule. Pojawiają się doniesienia o poszkodowanych

Dotychczas niewiadomą pozostaje, co doprowadziło do wybuchu. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Z pierwszych informacji przekazywanych przez tureckie media wynikało, że w wyniku wybuchu 11 osób zostało rannych, a jedna osoba zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Przed godz. 16:00 podano najnowszy bilans poszkodowanych. AP informuje, że 28 osób zostało rannych, cztery nie żyją.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym uchwycony został moment, w którym doszło do wybuchu. Na trwającym kilka sekund filmie widać, że ludzie w popłochu i panice zaczynają zmieniać obrany wcześniej kierunek, aby jak najszybciej oddalić się z miejsca, w którym miała miejsce eksplozja.

twittertwitterCzytaj też:

Rosjanie wysadzili kluczowy most. Łączył Chersoń z okupowanymi terenamiCzytaj też:

Dwa samoloty zderzyły się w powietrzu. Katastrofa na oczach tysięcy widzów