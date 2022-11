Na polach Hulajpoła hulają grady, tornada i huragany. 2 km od „linii zero” wciąż mieszkają ludzie

Hulajpołe, obwód zaporoski, 2 km od wojskowych „zerówek”.

– My stoimy tu, oni stoją tam, możemy sobie pomachać, widać niemal każdy ruch drugiej strony, a do Hulajpoła lepiej nie wjeżdżać zielonym samochodem – mówi mi Bogdan z 65. brygady, która od miesięcy stacjonuje i walczy w tym rejonie.

Do niewielkiego miasteczka na linii frontu, które jest zniszczone w jakichś 70 procentach, wjeżdżamy „ile fabryka dała”, a Bogdan w locie rzuca hasło na blokpoście. Najpierw nie mogliśmy do niego wjechać, bo trwał ostrzał, potem wyjeżdżaliśmy szybciej niż planowaliśmy, bo zaczął się ostrzał gradami, które przez kilkadziesiąt minut spadały i na Hulajpołe, i na oddalone o 2 km Zaliznyczne, gdzie ostrzał kilkakrotnie trafiał w – i tak już zniszczony – elewator zbożowy, i na oddalone o jakieś 6 km Hulajpiłśkie, do którego ze względu na atak nie udało się nam wjechać.