Masowy ostrzał Ukrainy. Pociski trafiły w budynki w Kijowie

Korespondent agencji Reutera w Kijowie przekazał, że we wtorek po południu słyszano co najmniej dwie eksplozje i widać było dym unoszący się nad stolicą Ukrainy. Do sieci trafiło zdjęcie pożaru, do którego doszło w wyniku eksplozji oraz nagranie jednego z pocisków.

„Ze wstępnych informacji wynika, że w rejonie peczerskim pociski trafiły w dwa budynki mieszkalne. Kilka pocisków zostało zestrzelonych przez obronę powietrzną nad Kijowem. Medycy i ratownicy na miejscu trafień” – przekazał najnowsze ustalenia mer Kijowa, Witalij Kliczko. Administracja wojskowa miasta poinformowała, że udało się zestrzelić cztery pociski.

Przed godziną 16:00 czasu lokalnego Witalij Kliczko potwierdził, że w Kijowie doszło do trzeciej eksplozji.

We wtorek w godzinach popołudniowych alarm przeciwlotniczy wybrzmiał w całej Ukrainie, z wyjątkiem Krymu. Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba apelował, żeby nie ignorować alarmów. „Mieszkańcy obwodu kijowskiego! Pozostańcie w bezpiecznych miejscach.W regionie istnieje zagrożenie ostrzałem rakietowym” – pisał na Telegramie.

„Zmasowany atak rakietowy! Pociski weszły w naszą przestrzeń powietrzną. Dziś Rosjanie postarają się powtórzyć 10 października” – napisał na Twitterze oradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko. Ukraiński nadawca publiczny poinformował, że ataki skierowano na Kijów, obwód kijowski, Połtawę, Mikołajów, Dniepr i Czernihów. Według szefów obwodów systemy obrony powietrznej pracują nad zestrzeleniem nadlatujących pocisków w Kijowie, Czernihowie, Winnicy i Połtawie.

„Rosja odpowiada na potężne przemówienie Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G20 nowym atakiem rakietowym. Czy ktoś poważnie myśli, że Kreml naprawdę chce pokoju? Chce posłuszeństwa. Ale na końcu terroryści zawsze przegrywają” – napisał Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy.

W trakcie swojego wystąpienia przed liderami państw G-20 Wołodymyr Zełenski podkreślał, że czas na zatrzymanie „destrukcyjnej wojny” Rosji jest „właśnie teraz”. W zdalnym wystąpieniu podkreślał, że nie będzie „trzeciego Mińska”, odnosząc się do nieudanych porozumień, mających uprzednio zakończyć konflikt na terytorium jego kraju. – Nie warto proponować Ukrainie kompromisów z sumieniem, suwerennością, terytorium i niepodległością – mówił Zełenski.

