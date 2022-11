Ukrinform: Odgłosy wybuchów w Kijowie

Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba apelował, żeby nie ignorować alarmu lotniczego. „Mieszkańcy obwodu kijowskiego! Pozostańcie w bezpiecznych miejscach.W regionie istnieje zagrożenie ostrzałem rakietowym” – pisał na Telegramie.

Do sieci trafiło zdjęcie pożaru, do którego doszło w wyniku eksplozji oraz nagranie pocisku. Korespondent agencji Reutera w Kijowie przekazał, że słyszano co najmniej dwie eksplozje i widać było dym unoszący się nad stolicą Ukrainy.

We wtorek w godzinach popołudniowych alarm przeciwlotniczy wybrzmiał w całej Ukrainie, z wyjątkiem Krymu. „Zmasowany atak rakietowy! Pociski weszły w naszą przestrzeń powietrzną.Dziś Rosjanie postarają się powtórzyć 10 października” – napisał na Twitterze oradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko. „Rosja odpowiada na potężne przemówienie Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G20 nowym atakiem rakietowym. Czy ktoś poważnie myśli, że Kreml naprawdę chce pokoju? Chce posłuszeństwa. Ale na końcu terroryści zawsze przegrywają” – napisał Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy.

Przemówienie Zełenskiego na szczycie G20

W trakcie swojego wystąpienia przed liderami państw G-20 Wołodymyr Zełenski podkreślał, że czas na zatrzymanie „destrukcyjnej wojny” Rosji jest „właśnie teraz”. W zdalnym wystąpieniu podkreślał, że nie będzie „trzeciego Mińska”, odnosząc się do nieudanych porozumień, mających uprzednio zakończyć konflikt na terytorium jego kraju. – Nie warto proponować Ukrainie kompromisów z sumieniem, suwerennością, terytorium i niepodległością – mówił Zełenski.

