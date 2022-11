Wybuch w Przewodowie. Media: Joe Biden poinformował, że rakietę wystrzelono z Ukrainy

Prezydent Joe Biden przekazał partnerom z grupy G7 i NATO, że wybuch w Przewodowie wywołała ukraińska rakieta obrony powietrznej – podała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło, blisko związane z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Wybuch w Przewodowie. Najnowsze doniesienia

Kilka godzin przed tymi doniesieniami prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany, czy rakieta, która spadła na terytorium Polski, została wystrzelona z terytorium Rosji. – Istnieją wstępne informacje, które temu przeczą – powiedział Joe Biden. – Nie chcę przesądzać przed tym, dopóki całkowicie tego nie zbadamy, ale to mało prawdopodobne, że pocisk został wystrzelony z Rosji. Ale zobaczymy – powiedział wówczas polityk.

W środę 16 listopada w godzinach porannych agencja Associated Press jako pierwsza poinformowała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że pocisk produkcji rosyjskiej, który spadł w Przewodowie, został wystrzelony przez ukraińskie siły w kierunku nadlatującej rosyjskiej rakiety. Ta informacja była oparta na relacji trzech amerykańskich urzędników. Ukraińcy mieli w ten sposób próbować bronić się przed rosyjską salwą wymierzoną w infrastrukturę elektryczną.

Wspólne oświadczenie NATO i liderów G7

Wybuch w Przewodowie miał miejsce w dniu, w którym Rosja przeprowadziła zmasowany atak na ukraińskie miasta. W środę 16 listopada w godzinach porannych zostało opublikowane wspólne oświadczenie NATO i liderów G7. „Potępiamy barbarzyńskie ataki rakietowe na ukraińskie miasta i infrastrukturę cywilną, które we wtorek przeprowadziła Rosja” – czytamy na wstępie.

„Rozmawialiśmy o eksplozji, która miała miejsce we wschodniej części Polski, w pobliżu granicy z Ukrainą. Oferujemy pełne wsparcie i pomoc w toczącym się dochodzeniu. Zgodziliśmy się co do tego, żeby pozostać w ścisłym kontakcie w celu określenia odpowiednich dalszych kroków w trakcie dochodzenia” – podano.

