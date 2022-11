„Mamy pełne zaufanie do śledztwa polskiego rządu, chwalimy go za profesjonalny i przemyślany sposób, w jaki je prowadzi. Nie widzieliśmy niczego, co byłoby sprzeczne ze wstępną oceną prezydenta Dudy, że ta eksplozja była najprawdopodobniej skutkiem ukraińskiego pocisku obrony przeciwlotniczej, który niestety wylądował w Polsce” – napisano w specjalnym oświadczeniu Białego Domu, w którym odniesiono się do eksplozji w Przewodowie.

Wkrótce więcej informacji