Makabryczny wypadek., Tańczący na ciężarówce mężczyzna zginął pod wiaduktem

25-letni mężczyzna wspiął się na naczepę ciężarówki, po czym zaczął tańczyć na jadącym pojeździe. Został nagrany przez kierowcę, jadącego za pojazdem na tym samym pasie. Wideo wykonane smartfonem trafiło do sieci. W komentarzach można przeczytać o tragicznym końcu całego zdarzenia.

Tańczył na naczepie, kiedy pojawił się wiadukt

Tańczący na naczepie człowiek nie zauważył bowiem, że jego ciężarówka zbliża się do wiaduktu. Obrócony był plecami do przeszkody i nie zdołał uniknąć uderzenia. Rannego mężczyznę przewieziono do pobliskiego szpitala, lekarze nie zdołali jednak go uratować.

Lokalne władze sugerują, że 25-latek mógł nagrywać swój wyczyn. Amerykańskim mediom nie udało się jednak potwierdzić tych doniesień. Świadkowie opowiadają, że żaden z kierowców nie miał pomysłu, jak przerwać groźne popisy tancerza.

Świadkowie o makabrycznym widoku

Osoby przejeżdżające obok rannego opisały makabryczny widok, który przedstawiało jego wykrzywione ciało. Wspominają o krwi i złamanej ręce. Kierowca wiozący mężczyznę na dachu swojej naczepy w rozmowie z policją zapewniał, że nie miał pojęcia, iż ma pasażera na gapę. Po przesłuchaniu i przebadaniu policja stwierdziła, że kierujący tirem był trzeźwy.

