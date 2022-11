Ważna decyzja Karola. Ten specjał nie zagości na królewskich stołach

Król Karol III był od dawna przeciwnikiem jedzenia pasztetu przygotowanego z wątroby kaczki lub gęsi. Według obrońców praw zwierząt specjał powstaje w okrutny sposób.

Dwór królewski poinformował aktywistów z Peta, że foie gras nie było kupowane ani podawane w rezydencjach królewskich. Król Karol, jeszcze jako książę Walii, był zwolennikiem wyższych standardów dobrostanu w rolnictwie i przez ponad dekadę zaprzestał używania foie gras we własnych posiadłościach.Przyczynił się także do rozszerzenia zakazu w rezydencjach królewskich.

Król Karol wysłał list do PETA. Sprzeciw wobec luksusowej potrawy

Teraz, już jako władca Wielkiej Brytanii, potwierdził swoją decyzję. List, który dotarł do organizacji (People for the Ethical Treatment of Animals – pol. ludzie na rzecz etycznego traktowania zwierząt – red.) potwierdza,że zakaz spożywania foie gras obowiązuje w całym Royal Household i we wszystkich rezydencjach królewskich, w tym Balmoral, Sandringham, zamku w Windsorze, Hillsborough i w Pałacu Buckingham.

Elisa Allen, wiceprzewodnicząca grupy zajmującej się dobrostanem zwierząt, z zadowoleniem przyjęła decyzję króla. Jej zdaniem inni powinni pójść za jego przykładem i wykluczyć foie gras z menu, w najbliższe Święta Bożego Narodzenia i przy innych okazjach.

Aby osiągnąć odpowiedni smak gęsiej lub kaczej wątroby, zwierzę musi być trzymane w klatce przez około trzy tygodnie i karmione siłą, bezpośrednio do przełyku, przy pomocy tzw. zgłębnika. Metoda ta jest zakazana w wielu krajach na świecie, także w Polsce. W Wielkiej Brytanii również obowiązuje zakaz produkcji foie gras, ale nie ma zakazu jego sprzedaży ani importu.

Czytaj też:

Zaskakująca decyzja króla Karola. Nowe plotki ws. księcia Harry’ego i AndrzejaCzytaj też:

Wyjątkowa więź króla Karola i księżnej Kate. Ekspertka od mowy ciała komentuje