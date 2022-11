Dwie potężne eksplozje w Rosji. Nie żyje dziewięć osób

W sobotę rano na wschodzie Rosji, na wyspie Sachalin doszło do eksplozji domu mieszkalnego. Początkowo sądzono, że przyczyną tragicznego wypadku była eksplozja instalacji gazowej. Budynek nie był jednak do niej podłączony. Wiadomo już, że z powodu eksplozji zginęło co najmniej dziewięć osób.

Dwa wybuchy w Rosji. Przyczyny są ustalane

Jak informuje RIA Novosti, do wybuchu we wsi Tymowskoje na wyspie Sachalin doszło w sobotę ok. godziny 5 rano czasu lokalnego. Incydent miał miejsce w mieszkaniu znajdującym się na czwartym pietrze pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. Na skutek wypadku zawaleniu uległa część konstrukcji bloku.

Wiadomo już, że w gruzach budynku zginęło co najmniej dziewięć osób, w tym czworo dzieci. Dziewięć kolejnych osób zostało rannych. Niewykluczone, że bilans ofiar będzie większy. Jak podają rosyjskie media, niepewny pozostaje los jednej osoby. Śledczy podali również wstępną informację dotyczącą przyczyny eksplozji. Do tragedii miało dojść z powodu niewłaściwego przechowywania butli z gazem. W tej samej wiosce w sobotę spłonął również dwupiętrowy drewniany budynek mieszkalny.

twitter

Do tajemniczej eksplozji w sobotnie popołudnie doszło także nieopodal Sankt Petersburga na zachodzie kraju. Kłęby dymu i ognia pochłonęły tu stację benzynową. Jak podaje Kommiersant słup czarnego dymu widoczny jest z kilku kilometrów. Na miejscu działają dwie ekipy strażaków. Rosyjskie ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że przyczyną pożaru było rozszczelnienie gazociągu. Lokalne media informują, że na skutek eksplozji nikt nie został ranny. Nie ma też ryzyka rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki.

Czytaj też:

Paniczny odwrót Rosjan. Porzucili magazyn pełen „prezentów”Czytaj też:

Rosja tnie fundusze na zabawy sylwestrowe. Wojna w Ukrainie wiele zmieni