Ogromny pożar w centrum Moskwy. Ludzie uwięzieni w budynku

Pożar wybuchł na Placu Komsomolskim w Moskwie. Jak się okazało, ogień pojawił się między pierwszym a drugim piętrem murowanego budynku magazynowego. W środku miały znajdować się sklepy z meblami, oświetleniem, a także kwiaciarnia. W budynku nadal przebywają ludzie.

Ogromny pożar w centrum Moskwy. Na miejscu działają strażacy

„Obecnie strażacy pracują nad ratowaniem ludzi, którzy znajdują się w płonącym budynku magazynowym na Placu Komsomolskim i proszą o pomoc” – poinformowało TASS biuro prasowe Moskiewskiej Głównej Dyrekcji Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji.

Jak podaje Kommiersant, w budynku nadal mają być uwięzione dwie osoby, które w momencie wybuchu pożaru przebywały w pracy. Moskwa24 pisze natomiast nawet o dziesięciu osobach, którym ogień odciął jedyną drogę ucieczki. – Bardzo martwimy się o naszych pracowników, którzy pozostali na drugim piętrze. Nie mogą się wydostać, ponieważ są w płonącym skrzydle – powiedział w rozmowie z Moskwa24 pracownik magazynu.

Zawaleniu miało ulec ok. 500 metrów kwadratowych obiektu, a pożarem objęty został obszar ok. 2 tys. metrów kwadratowych. Dodatkowo podniesiono stopień trudności pożaru z drugiego na trzeci. Do akcji gaśniczej zaangażowano trzy śmigłowce Ka-32 i pociąg strażacki.

Nagrania z pożaru w Moskwie pojawiły się w mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się kolejne zdjęcia i nagrania z moskiewskiego Placu Komsomolskiego. Widać na nich ogromne kłęby czarnego dymu, które unoszą się nad miastem.

W pobliżu miejsca pożaru znajdują się tory kolejowe. Jak podaje TASS, walka z ogniem nie wpłynęła na ruch w tej okolicy, a wszystkie pociągi podmiejskie odjeżdżają zgodnie z planem.

