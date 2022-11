Mateusz Morawiecki spotkał się z Sanną Marin. Mówił o akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

W niedzielę Premier Mateusz Morawiecki przybył do Helsinek, gdzie spotkał się z premier Finlandii Sanną Marin. Wspólnie zamieścili przesłanie do Ukrainy. Morawiecki mówił też o akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

„W pełni popieramy Ukrainę w jej walce z Rosją. Jesteśmy za Wami, gdy bronicie własnego kraju, aletakże wartości europejskich” – mówiła premier Finlandii na nagraniu, które zamieścił szef polskiego rządu. „Dokładnie.Walczycie o swoją wolność i swoją suwerenność, ale walczycie także o europejskie wartości, o europejskie bezpieczeństwo i przyszłość, dlatego zawsze będziecie mieć nasze wsparcie. To nie będą tylko słowa, to będą czyny i fakty” – mówił premier Mateusz Morawiecki. Sanna Marin przekazała, że jej kraj podjął decyzję o dostawie pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Złożyła również kondolencje polskiemu premierowi w związku ze śmiercią dwóch Polaków po eksplozji rakiety w Przewodowie – Bez rosyjskiej wojny i uderzania w cywilów, nie byłoby śmierci Polskich cywilów. Dziś rozmawialiśmy o tym, że trzeba robić wszystko co się da, by Ukraina wygrała wojnę – zaznaczyła. Premier zwizytą w Helsinkach. Rozmowy o akcesji Szwecji i Finlandii do NATO Premier Finlandii powiedziała, że rozmowy z szefem polskiego rządu dotyczyły m.in.dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO. – Dziękuję Polsce w tym punkcie, Polska była bardzo pomocna w tym procesie. Cechowała się przywództwem wobec innych,choć pozostały pewne kwestie do rozwiązania – mówiła Sanna Marin. – Za kilka dni spotykam się z premierem Węgier Viktorem Orbanem w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jestem pewien, że razem ze Słowacją i Czechami poprosimy Viktora Orbana o szybką ratyfikację dokumentów akcesyjnych Szwecji i Finlandii do NATO – zadeklarował szef polskiego rządu. Czytaj też:

