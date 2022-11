Silne trzęsienie ziemi w Indonezji. Są ofiary śmiertelne

Według amerykańskiej agencji U.S. Geological Survey wstrząsy miały miejsce w regionie Cianjur w prowincji Jawa Zachodnia na głębokości 10 kilometrów. Szef indonezyjskiej Narodowej Agencji ds. Łagodzenia Klęsk Żywiołowych poinformował oficjalnie o co najmniej 14 zabitych i 17 rannych, ale już wiadomo, ze bilans będzie wyższy. Agencja AFP podała, powołując się na przedstawiciela władz regionu Cianjur, że zginęły co najmniej 44 osoby.

Trzęsienie ziemi w Indonezji

Associated Press informuje, że uszkodzone zostały dziesiątki budynków, w tym islamska szkoła z internatem, szpital i inne obiekty użyteczności publicznej. Pod gruzami nadal mogą być uwięzieni ludzie.

Wstrząsy były też silnie odczuwalne w aglomeracji Dżakarty. Jak relacjonuje Associated Press, niektóre wieżowce w stolicy Indonezji zachwiały się, a z części z nich przeprowadzono ewakuację. – Trzęsienie było tak silne. Ja i moi koledzy zdecydowaliśmy się wydostać z naszego biura na dziewiątym piętrze schodami awaryjnymi – powiedział jeden z pracowników w rozmowie z amerykańską agencją.

Wyspiarski kraj w „Pierścieniu Ognia”

AP zwraca uwagę, że trzęsienia ziemi często występują w Indonezji, ale rzadko są odczuwalne w stolicy. Kraj ten jest także często doświadczany przez erupcje wulkanów i tsunami ze względu na położenie w tzw. „Pierścieniu Ognia”. W lutym tego roku w wyniku trzęsienia o magnitudzie 6,2 zginęło 25 osób, a 460 zostało rannych. Z kolei w trzęsieniu, które nawiedziło ten region w styczniu 2021 r. zginęło ponad 100 osób, a prawie 6500 doznało obrażeń.