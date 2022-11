Wojna w Ukrainie. Zełenski: Musimy wyzwolić jeszcze 2 tysiące wsi i miast

Informacje na temat dotychczasowych sukcesów Sił Zbrojnych Ukrainy w wojnie z Rosją i tego, co jeszcze przed nimi, pochodzą z wystąpienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przed 104. Kongresem burmistrzów i szefów gmin we Francji.

Wołodymyr Zełenski powiedział zebranym, że dotychczas ukraińska armia wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji ponad 1800 miejscowości. Jak relacjonował, w wielu z nich Rosjanie zaminowywali, niszczyli i rozkradali wszystko, co stanęło na ich drodze. Wśród największych sukcesów ukraińskiej ofensywy wymieniane jest m.in. przejęcie kontroli nad Iziumem czy Chersoniem.

Ze słów Wołodymyra Zełenskiego wynika jednak, że żołnierzy czeka jeszcze wiele wyzwań. – W sumie jest około dwóch tysięcy miast i wsi, które musimy jeszcze wyzwolić i odbudować. Przynajmniej kilkanaście z nich zostało całkowicie zniszczonych przez uderzenia rosyjskiej armii, jak Mariupol czy Wołnowacha – przyznał Zełenski przed francuskim zgromadzeniem.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują infrastrukturę energetyczną

Prezydent Ukrainy tłumaczył, że wojna z Rosją to tak naprawdę starcie dwóch różnych postaw wobec ludzi i życia. – Są tysiące przykładów, zwłaszcza ostrzeliwania przez rosyjskie wojsko budynków mieszkalnych czy samochodów na drogach. Istnieją tysiące dowodów na to, że zaminowanie i zniszczenie infrastruktury energetycznej, medycznej, edukacyjnej i innej na Ukrainie jest świadomą polityką Rosji. Chcą, aby Ukraińcy po prostu nie mogli mieszkać na tej ziemi – mówił Zełenski. Prezydent przyznał, żę w przededniu zimy Rosjanie zniszczyli już około połowy ukraińskiej infrastruktury energetycznej. To z kolei stawia Ukrainę w ekstremalnie trudnej sytuacji.

– Aby przetrwać tę zimę i zapobiec przekształceniu przez Rosję zimna w narzędzie terroru i podporządkowania, potrzebujemy wielu rzeczy, od generatorów o różnej mocy po Starlinki. Dla nas to nie jest tylko kwestia technologii. Ukrainie chodzi o ochronę przed terrorem – mówił Zełenski, apelując do zgromadzonych o wsparcie.

