Ukraińcy wymienią rosyjskiego żołnierza za szopa? „Potencjał bojowy podobny”

W sieci pojawiło się nagranie rosyjskiego jeńca Olega Mokaszowa, który poprosił rosyjski rząd, aby wymienić go na szopa pracza z Chersonia. Nagranie jako pierwszy opublikował wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Chersonia Jurij Sobolewski. Sobolewski skomentował ironicznie, że „potencjał bojowy będzie podobny, a Ukraina może nawet być na plusie po tej wymianie”.

Historia szopa pracza z chersońskiego zoo

Rosyjscy żołnierze na przełomie października i listopada postanowili opuścić Chersoń w obliczu ukraińskiej kontrofensywy. Rosyjska propagandystka Anna Dolgariewa, która opisuje się jako korespondentka wojenna w Donbasie, została poproszona o przekazanie „dobrych wieści”. Jak przyznała 11 listopada jedyną pozytywną wiadomością, którą udało się jej znaleźć jest fakt, że jej znajomy ukradł szopa pracza z tamtejszego zoo.

W tym samym czasie pojawił się film właściciela ogrodu zoologicznego na okupowanym Krymie. Widać na nim jak Oleg Zubkow wsadza opierającego się szopa do klatki. W nagraniu przyznał, że przybył do obwodu chersońskiego 5 listopada, aby ewakuować zwierzęta, które ma zamiar utrzymywać na własny koszt. Łącznie do pudła zostały wsadzone trzy szopy, a na nagraniu w klatce widać było jedynie dwa.

Rosyjscy żołnierze zabrali głos ws. szopa

Trzeciego zabrali właśnie rosyjscy żołnierze. O wydarzeniu powstało m.in. wiele memów. Sprawa stała się obiektem wielu żartów. Szop dostał nawet kanał własny na Telegramie. O szopie zrobiło się głośno za sprawą rosyjskiego kanału „Mash”. Żołnierze przekonywali jednak, że zwierzę nie zostało przez nich ukradzione, tylko znalezione na ulicy. Jeden z rosyjskich spadochroniarzy narzekał, że szop w nocy niszczy im sprzęt.

Szop stał się też bohaterem rosyjskiej propagandy. Lokalna rosyjska telewizja nagrała materiał o tym, że zwierzę stało się maskotką żołnierzy i podnosi im morale. Do szopa nawiązało też ukraińskie Ministerstwo Obrony przy okazji wręczenia dla Patrona tytułu Psa Dobrej Woli od UNICEF Ukraine. „Pierwszy zadaniem, który wyznaczyła mu Ukraina, było wykorzystanie wszystkich międzynarodowych instrumentów prawnych w celu uwolnienia oficera wywiadu starczego porucznika Szopa” – podkreślił resort.

