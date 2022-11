„Myślmy o udręczonej Ukrainie”. Franciszek przypomina o zbrodni Stalina

Na zakończenie środowej audiencji generalnej papież Franciszek postanowił odnieść się do wojny w Ukrainie.

Papież wzywał do modlitwy za „udręczoną Ukrainę”

– Módlmy się o pokój na świecie i o zakończenie wszelkich konfliktów pamiętając szczególnie o straszliwych cierpieniach umiłowanego i umęczonego narodu ukraińskiego. Myślmy o udręczonej Ukrainie – mówił.

Przypomniał przy tym stalinowską zbrodnię sprzed lat.

– W najbliższą sobotę przypada rocznica straszliwego ludobójstwa Hołodomoru, zagłady ludności w latach 1932-1933 poprzez sztucznie wywołany głód, spowodowany przez Stalina – przypomniał papież. – Módlmy się za ofiary tego ludobójstwa i módlmy się za tak wielu Ukraińców: dzieci, kobiety, ludzi starszych, młodzież, którzy dziś cierpią w wyniku męczeństwa agresji – dodał.

Poza tym Ojciec Święty wyraził solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi na Jawie w Indonezji. Pozdrowił też „zawodników, kibiców i widzów, którzy śledzą z różnych kontynentów rozgrywane w Katarze Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej”, wyrażając nadzieję, że to „ważne wydarzenie” stanie się „okazją do spotkania i zgody między narodami, sprzyjającą braterstwu i pokojowi między narodami”.

Wielki głód w Ukrainie

Hołodomor, czyli wielki głód to wywołana sztucznie przez komunistyczne władze klęska głodu w ZSRR z lat 1932-1933, która szczególnie dotknęła Ukrainę. Masowy głód był skutkiem działań wynikających ze sprzeciwu ludności wsi Ukraińskiej SRR wobec kolektywizacji rolnictwa i ściągania obowiązkowych, nieodpłatnych dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Dokładna liczba ofiar Wielkiego Głodu (Hołodomoru) nie jest znana, ale chodzi o co najmniej od 4 do 6 mln ludzi; niektórzy historycy podają nawet 10-15 mln.

W czasach ZSRR publikowanie informacji o tych wydarzeniach było kwalifikowane jako przestępstwo „propagandy antyradzieckiej”. Obecnie wiele krajów uznaje Wielki Głód za ludobójstwo. Polski Sejm przyjął odpowiednią uchwałę 6 grudnia 2006 roku.

