Zastanawiające nagranie z Aleksandrem Łukaszenką. Ledwo był w stanie zejść ze schodów

Aleksandr Łukaszenka udał się do Armenii, aby wziąć udział w szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prezydent Białorusi do Erywania przyleciał prywatnym samolotem. Na miejscu czekał na niego premier Nikol Paszynian. Na oficjalnych nagraniach widać, że Łukaszenka wychodzi z samolotu i przymierza do zejścia ze schodów, trzymając się barierki. Następnie materiał jest ucięty i białoruski przywódca wita się już na dole z armeńskim politykiem.

To, co działo się pomiędzy widać na jednym z nagrań zamieszczonym w sieci. Łukaszenka nie jest w stanie normalnie zejść po schodach. Najpierw stawia jedną nogę i dołącza do niej drugą, cały czas trzymając się poręczy. Prezydent Białorusi z trudem porusza nogami, a czynność sprawia mu trudność. Nagranie wywołało szereg plotek związanych ze stanem zdrowia Łukaszenki.

Aleksandr Łukaszenka ma problemu ze zdrowiem?

Na razie nie ma zbyt wiele informacji na temat tego, co mogło dolegać białoruskiemu przywódcy. Zresztą stan zdrowia Łukaszenki od dawna był trzymany w ścisłej tajemnicy. Według doniesień analityka politycznego i blogera Dmitrija Bołkunieca prezydent Białorusi zmaga się z cukrzycą. Z kolei w 2016 r. po wyborach prezydenckich anonimowe źródła podały, że Łukaszenka doznał udaru mózgu.

Do tej pory takie nagrania, jak to z udziałem białoruskiego przywódcy, analizowano w przypadku Władimira Putina. Tak było w połowie lipca, kiedy rosyjski prezydent udał się w podróż do Iranu. Wówczas Putin przyciągnął na siebie uwagę opinii publicznej przez to, że jak wysiadł z samolotu, jego ręka bezwładnie wisiała wzdłuż ciała. Następnie Putin wyraźnie kulejąc, podszedł do irańskiego ministra.

