Kolejny zwrot ws. Patriotów. Niemcy konsultują z NATO propozycję Błaszczaka

– Rozmawiamy z naszymi sojusznikami o tym, jak poradzić sobie z propozycją Polski – powiedział dziennikarzom w Berlinie rzecznik niemieckiego rządu cytowany przez agencję Reutera.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg tego samego dnia stwierdził, że ewentualne decyzje o rozmieszczaniu systemów Patriot powinny być wynikiem decyzji poszczególnych narodów. – Czasami istnieją umowy dotyczące użytkowników końcowych i inne rzeczy, więc muszą się konsultować z innymi sojusznikami. Ale na koniec dnia, to (decyzja) musi być podjęta przez rządy krajowe – mówił Stoltenberg.

Niemcy chciały wysłać do Polski Patrioty. Błaszczak miał inny plan

Przypomnijmy, że w środę minister obrony Mariusz Błaszczak nieoczekiwanie zaproponował, by oferowane Polsce przez Niemcy zestawy Patriot trafiły jednak do Ukrainy. Polskie media pisały nieoficjalnie, że to pomysł Jarosława Kaczyńskiego, który nie konsultował go z prezydentem Andrzejem Dudą. Ambasador Niemiec w Polsce ocenił, że to decyzja trudna do zrozumienia.

Dzień później do propozycji odniosła się niemiecka minister obrony, dając do zrozumienia, że Berlin nie zamierza wysyłać ot tak Patriotów poza NATO. – Te Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO – oświadczyła Christine Lambrecht- Jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami – dodała.

Głos prezydenta Andrzeja Dudy

Sprawa wywołała w Polsce duże zaskoczenie i głosy krytyki wobec Mariusza Błaszczaka i Jarosława Kaczyńskiego. W piątek głos zabrał prezydent Andrzej Duda. „Z wielu punktów widzenia byłoby dobrze gdyby baterie Patriot stały w pewnej odległości od polskiej granicy, bo wówczas chroniłyby terytorium Polski, naszych obywateli i część Ukrainy, ale jeśli Niemcy nie zgodzą się na wyjazd baterii na Ukrainę, to trzeba tę ochronę przyjąć u nas” – napisał na Twitterze Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

