„The Spectator” analizuje rolę Chin w wojnie w Ukrainie. Owen Matthews zaznaczył, że wbrew obiegowej opinii Państwo Środka wspierało w konflikcie jedynie jedną stronę – swoją własną. Według brytyjskiego tygodnika Pekin był świadomy rosyjskich planów operacji wojskowej. Rosjanie przedstawiali ją jako „odzyskanie utraconego rosyjskiego regionu w celu zjednoczenia Rosji w jej granicach historycznych”. Taka narracja pasowała Chinom w kontekście Tajwanu.

Pekin zaznaczył jednak, że rosyjska operacja nie może rozpocząć się podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które trwały do 20 lutego. „The Spectator” podkreślił, że skala rosyjskiej operacji wojskowej była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. O błyskawicznym ataku na Kijów nie wiedział 21 lutego minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

Polska propozycja wywołała niepokój w Pekinie

Chińczycy przerazili się 27 lutego, kiedy doszło do eskalacji gróźb nuklearnych ze strony Władimira Putina. Pekin za wszelką cenę chciał nie dopuścić do eskalacji konfliktu Rosji z NATO. Chiny obawiały się, że rosyjski prezydent zagrał swoją najmocniejszą kartą już na samym początku konfliktu. Niepokój Pekinu wywołała oferta Polski, aby przekazać MiG-i Ukrainie, które mogły zrobić dużą różnicę na polu walki.

Przekazanie przez państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego myśliwców do Kijowa stanowiłoby symboliczny krok w kierunku bezpośredniego zaangażowania NATO w wojnę w Ukrainie. Początkowo USA były przychylnie nastawione do pomysłu, ale Pentagon 8 marca zmienił swoje nastawienie do tej opcji uznając, że jest „nie do przyjęcia”. Co doprowadziło do zwrotu?

Właśnie dlatego upadła sprawa MiG-ów dla Ukrainy. Porozumienie Chin i USA

Według brytyjskiego tygodnika Waszyngton razem z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą uzgodniły, że jeśli USA powstrzyma przekazanie MiG-ów, wówczas chińscy generałowie zrobią wszystko, aby powstrzymać zagrożenie nuklearne Putina już na poziomie operacyjnym, co ostatecznie się udało. Stany Zjednoczone uznały, że dostarczenie Ukrainie samolotów będzie „o jednym krokiem za daleko”.

