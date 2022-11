Japońscy piłkarze posprzątali po sobie szatnię i zostawili prezent. Wiadomo, co oznacza

Japońscy kibice znani są z tego, że zachowują po sobie porządek. Wielokrotnie zdarzało im się sprzątać obiekty po zakończeniu zawodów sportowych. Tak było m.in. w meczu otwarcia na mundialu, w którym nie uczestniczyli ich piłkarze, tylko reprezentanci Kataru oraz Ekwadoru. Podobnie Japończycy zachowali się po meczu ich piłkarzy przeciwko Niemcom, m.in. zbierając butelki.

twitter

Klasę, nie tylko na murawie, pokazali również zawodnicy. FIFA opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, jak wygląda ich szatnia po zwycięstwie na mundialu. Szatnia była nieskazitelnie czysta, tak jak gdyby nikt do niej nie wszedł. Butelki z wodą oraz koszulki były równo poukładane. Dodatkowo w oddali można było zauważyć, że Japończycy zostawili po sobie coś jeszcze.

Mundial 2022. Japonia pokazała po sobie klasę

Jeden z internautów dopytał, czy widać tam żurawie origami. Kolejna fotografia zamieszczona przez FIFA nie pozostawiła już wątpliwości. 10 z nich było mniejszych, a jeden z nich większy. Papierowe żurawie origami są szczególnie uznawane ze symbol pokoju oraz honoru. Na kartce pozostawiono również podziękowania w języku japońskim oraz arabskim.

twitter

Kwestia sprzątania przez Japończyków budzi fenomen, od kiedy ich reprezentanci zaczęli pojawiać się na dużych imprezach. Po raz pierwszy świat zauważył to na mundialu w 2002 r., który Japończycy gościli razem z Koreą Płd. The Telegraph tłumaczy, że w kulturze japońskiej bardzo ważne jest postrzeganie przez innych. „Wywołanie obrazy w obcej kulturze, nawet nieumyślne byłoby powodem do wielkiego wstydu” – czytamy.

Czytaj też:

Nietypowy koniec „Kropki nad i” z udziałem Moniki Olejnik i gości. „Danke Deutschland”Czytaj też:

TVP zakpiła z porażki sąsiada. „Coś Niemcom uciekło”