Słynny Magnus Carlsen pokonany przez Polaka. Kamil Plichta nie ma nawet tytułu arcymistrza

Kamil Plichta, czyli według rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej 2089 gracz na świecie oraz dopiero 77. zawodnik w Polsce, właśnie dokonał niemal niemożliwego. W internetowym turnieju „MrDodgy Invitational” Polak, który nie ma nawet tytułu arcymistrza, dołączył do elitarnego grona, w którym znajdowało się do tej pory tylko trzech rodaków.

Czwarty Polak pokonał Magnusa Carlsena

Norweg Magnus Carlsen, który tytuł arcymistrza zdobył już w 2004 roku, a w 2013 roku został szachowymi mistrzem świata, nie jest niepokonany. Jednak zwyciężenie z nim nad szachownicą, także tą wirtualną mają na koncie nieliczni Polacy. Kamil Plichta dołączył właśnie do bardzo doborowego grona. Pochwalić się takim osiągnięciem mogli do tej pory bowiem tylko najbardziej znany z polskich szachistów Jan Krzysztof Duda, który wygrał z Carlsenem wielokrotnie, Radosław Wojtaszek i Bartosz Soćko.

Co ciekawe, poza Polakiem w turnieju brało udział tylko czternastu graczy i każdy z nich miał tytuł arcymistrza. Niewielkim usprawiedliwieniem dla mistrza świata może być także fakt, że pierwotnie miał on nie występować w turnieju. W ostatniej chwili zastąpił Davida Howella, który zgłosił problemy techniczne.

Szachy błyskawiczne

Warto zaznaczyć, że turniej rozgrywany był w formacie szachów błyskawicznych (tak zwanych blitz). Charakteryzują się one tym, że każdy z graczy ma na rozegranie partii tylko 10 minut. Jest to o tyle ważne, że bardzo ogranicza graczy, którzy mogą znać bardzo wiele rozwiązań możliwych do wykorzystania, ale potrzebują więcej czasu do przeanalizowania sytuacji na szachownicy.

twitterCzytaj też:

Wielki sukces Jana-Krzysztofa Dudy. Wicemistrzostwo świata dla PolakaCzytaj też:

Jan-Krzysztof Duda wygrał Puchar Świata. „Dokonałeś rzeczy niesamowitej, historycznej”