Nie żyje minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej

BełTA nie podała przyczyn śmierci Władimira Makieja. Na profilu agencji na Twitterze, informując o śmierci przedstawiciela władz, napisano jedynie, że zmarł „nagle”.

Nie żyje szef MSZ Białorusi Władimir Makiej

Reuters przypomina, że jeszcze w połowie tego tygodnia Makiej uczestniczył w szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, który odbywał się w stolicy Armenii, Erywaniu.

Agencja wskazuje też, że przed wyborami prezydenckimi i masowymi protestami antyrządowymi na Białorusi w 2020 roku Makiej był jednym z inicjatorów starań o poprawę relacji swojego kraju z Zachodem i krytykował Rosję. Jednak po wybuchu protestów nagle zmienił swoje stanowisko, przekonując, że były one inspirowane przez Zachód.

Na śmierć Makieja zareagowała już rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. „Jesteśmy wstrząśnięci doniesieniami o śmierci szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś Władimira Makieja” – napisała, dodając że „wkrótce zostaną opublikowane oficjalne kondolencje rosyjskiego MSZ”.

Od lat pracował w dyplomacji

Władimir Makiej urodził się w 1958 roku w obwodzie grodzieńskim. W 1980 roku ukończył Miński Państwowy Pedagogiczny Instytut Języków Obcych. Przez dwanaście lat, w latach 980-1992, służył w armii radzieckiej. Był także słuchaczem akademii dyplomatycznej austriackiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Z białoruską dyplomacją był związany od początku lat 90. Zajmował w niej różne stanowiska. W latach 1996–1999 pełnił funkcję przedstawiciela Białorusi przy Radzie Europy, a jednocześnie był radcą białoruskiej ambasady w Paryżu. Następnie od 1999 do 2000 roku kierował departamentem współpracy ogólnoeuropejskiej w białoruskim ministerstwie spraw zagranicznych. Wiosną 2000 roku został powołany na pełnomocnika prezydenta, a w sierpniu 2008 roku objął stanowisko kierownika administracji prezydenckiej. 20 sierpnia 2012 roku został ministrem spraw zagranicznych Białorusi i pełnił to stanowisko aż do śmierci.

Miał zakaz wjazdu do UE

W 2011 roku, na mocy rozporządzenia Rady UE został umieszczony na liście białoruskich urzędników, którzy zostali objęci zakazem wjazdu na terytorium Unii Europejskiej.

