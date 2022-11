Rosja grozi kolejnemu krajowi. „W Ukrainie od tego się zaczęło”

25 listopada podczas przemówienia na ogólnokrajowym zjeździe Kirgistanu przewodniczący parlamentu tego kraju, Nurłan Szakiew, wezwał do zmiany rosyjskich nazw okręgów w stolicy. – Należy pilnie zmienić nazwy wszystkich dzielnic Biszkeku, jak dotąd niektóre osady w Kirgistanie mają nazwy w innych językach – powiedział. – Decyzja ta jest związana z planami kierownictwa kraju dotyczącymi rozwoju języka państwowego – wyjaśnił Szakiew.

Biszkek jest terytorialnie podzielony na cztery okręgi: Birinczi Maj, Lenin, Oktiabr i Swierdłow. Wcześniej z inicjatywą zmiany ich nazw wystąpiło kilku posłów kirgiskiego parlamentu. Do planowanych zmian odniosła się deputowana rosyjskiej Dumy Państwowej, Swietłana Żurowa, którą cytuje Moscow Speaks.

Deputowana Dumy: O sprawie będzie powiadomiony Putin

– To pierwsze małe kroki, aby w końcu całkowicie wyrugować rosyjski. Nie wątpiłam w to ani przez chwilę. Zapewne na razie pojawią się prośby z naszej strony, aby tego nie robić, bo to niewątpliwie naruszy prawa ludności rosyjskiej w Kirgistanie, której mieszka tam wiele. W ten sposób nasza więź zostanie zerwana. A potem przyjdzie kolejny etap – szkoły, potem kolejny i będzie jak w Gruzji, gdzie młodzież niestety praktycznie nie mówi po rosyjsku. Wiemy, że w Ukrainie też od tego się zaczęło. Wydaje się, że z jednej strony chroni się język narodowy, ale jednocześnie chodzi o to, aby ludzie powoli zrozumieli, że nie będą już mówić po rosyjsku – mówiła Swietłana Żurowa.

Jej zdaniem kwestia ta może być przedmiotem dyskusji na najwyższym szczeblu władz państwowych w Federacji Rosyjskiej. Żurowa powiedziała, że wezwania Szakiewa zostaną przekazane Władimiriowi Putinowi, żeby „zgłosił uwagi” prezydentowi Kirgistanu Sadyrowi Żaparowowi.

