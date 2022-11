Panika Łukaszenki. Polecił wymienić kucharzy i pracowników ochrony

Choć przyczyny śmierci wieloletniego szefa białoruskiego MSZ nie są znane, wiadomo, że zmarł nagle. Reuters przypomina, że jeszcze w połowie tego tygodnia Makiej uczestniczył w szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, który odbywał się w stolicy Armenii, Erywaniu.

Strach Łukaszenki. Podjął tę decyzję po śmierci szefa białoruskiego MSZ

Agencja wskazuje też, że przed wyborami prezydenckimi i masowymi protestami antyrządowymi na Białorusi w 2020 roku Makiej był jednym z inicjatorów starań o poprawę relacji swojego kraju z Zachodem i krytykował Rosję. Jednak po wybuchu protestów nagle zmienił swoje stanowisko, przekonując, że były one inspirowane przez Zachód.

Wiadomość o śmierci Makieja skłoniła Aleksandra Łukaszenkę do zdecydowanych działań. Samozwańczy prezydent nakazał wymianę swoich kucharzy, służących i strażników – donosi agencja Tpyxa.

Chcą pozbyć się Łukaszenki?

Choć strona białoruska nie odniosła się do tych doniesień, rzekome decyzje Łukaszenki zbiegają się w czasie z ustaleniami amerykańskiego think tanku Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies. Wynika z nich, że władze Rosji chcą „w sposób radykalny rozwiązać kwestię zaangażowania Białorusi w wojnę w Ukrainie”. Jeśli sugerowany plan wszedłby w życie, oznaczałby koniec przywództwa Aleksandra Łukaszenki.

Przypomnijmy, że z informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że Rosjanie skupiają się na odstraszaniu działań jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy. Uzupełniają również sprzęt tych jednostek, które poniosły straty oraz przemieszczają tam dodatkowy personel. Wzmocnienie rosyjskiej armii ma również nastąpić w wyniku przesunięcia żołnierzy z Białorusi, po tym, jak uzyskają one zdolność bojową.

