Maria Zacharowa poucza papieża Franciszka. „Jeszcze niedawno Zachód myślał, że jest odwrotnie”

Papież Franciszek udzielił wywiadu jezuickiemu czasopismu America. Ojciec Święty odniósł się w nim również do tematów związanych z wojną w Ukrainie. Duchowny zabrał głos w kwestii jego nastawienia do krytyki Rosji za wywołanie konfliktu. – Kiedy mówię o Ukrainie, mówię o narodzie męczenników. Mam wiele informacji o okrucieństwie wojsk, które wkraczają. Ogólnie rzecz biorąc, najokrutniejsi są być może ci, którzy są z Rosji, ale nie należą do rosyjskiej tradycji – mówił papież.

Papież Franciszek o brutalności Czeczenów i Buriatów

Franciszek zaznaczył, że chodzi mu m.in. o Buriatów oraz Czeczenów. – Na pewno to Rosja dokonuje inwazji. To jest oczywiste. Czasem staram się nie precyzować, aby nie urazić i raczej potępiam ogólnie, choć wiadomo, kogo potępiam. Nie jest konieczne, abym podawał imię i nazwisko – kontynuował Ojciec Święty. Według papieża w kontekście wymieniania nazwiska Władimira Putina „ludzie czasem czepiają się szczegółów”.

Do słów duchownego odniosła się w mediach społecznościowych rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. „To absurd, jeszcze niedawno Zachód myślał, że jest odwrotnie i Słowianie torturują Czeczenów, a teraz stanowisko zmieniło się o 180 stopni” – zaczęła.

Maria Zacharowa odpowiada na słowa papieża Franciszka

Maria Zacharowa przypomniała słowa z Biblii o tym, że „wszyscy ludzie mają jednego Ojca”. Według niej to „początek i koniec wszystkich rozmów, które mają ksenofobiczny, rasistowski, nacjonalistyczny czy nienawistny charakter”. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji zastanawiała się także, co Watykan sądzi o męczeństwie narodu sowieckiego. „Może warto najpierw zastanowić się nad katolicką pokutą wobec prawosławnych za XX wiek i wobec muzułmanów za poprzednie?” – zasugerowała.

Zacharowa przekonywała, że Rosja razem z „Buriatami, Czeczenami i innymi przedstawicielami wieloetnicznego i wielowyznaniowego narodu są jedną rodziną”. „Razem na pewno będziemy modlić się za Stolicę Apostolską, każdy na swój sposób, ale o to samo, życząc im, aby nie dali się wodzić na pokuszenie” – zakończyła.

