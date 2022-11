Janusz Waluś zaatakowany w więzieniu. „Niefortunny incydent”

We wtorek 29 listopada agencja AFP jako pierwsza podała, że Janusz Waluś został zaatakowany w więzieniu. Z medialnych ustaleń wynika, że mężczyzna został dźgnięty nożem. Departament Służb Więziennych Republiki Południowej Afryki wydał komunikat, w którym potwierdzono, że doszło do „niefortunnego incydentu”.

„Szczegółowy raport zostanie opublikowany w późniejszym terminie, ale na razie wiadomo, że Waluś jest w stanie stabilnym i pod opieką medyczną” – czytamy. Podejrzewa się, że mężczyzna został zaatakowany przez współwięźnia z tego samego bloku. W tej sprawie będzie prowadzone śledztwo. Więcej informacji dotyczących zdarzenia nie zostało ujawnionych.

Sprawa Janusza Walusia. Przełomowa decyzja sądu RPA

Zaledwie kilka dni wcześniej Sąd Najwyższy Republiki Południowej Afryki nakazał zwolnienie warunkowe mężczyzny, który w 1993 roku zastrzelił lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej, bohatera walki z apartheidem Chrisa Haniego. Za zabójstwo Janusz Waluś został skazany na karę śmierci, ale ponieważ ten wymiar kary został zniesiony w RPA, wyrok zamieniono na dożywotnie pozbawienie wolności.

Janusz Waluś urodził się w 1953 roku w Zakopanem, a do RPA wyjechał na początku lat 80. Dołączył tam do swojego ojca i brata. Razem prowadzili niewielką hutę szkła. Gdy biznes przestał się opłacać, Waluś zaczął pracę jako kierowca ciężarówki. W 1986 roku przyjął południowoafrykańskie obywatelstwo, którego zrzekł się w 2017 roku. Ubiegał się już wówczas o przedterminowe zwolnienie i miał liczyć na powrót do Polski. 69-letni dziś Janusz Waluś w więzieniu spędził dotychczas prawie trzy dekady.

