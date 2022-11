Kolejne nagranie z Putinem. Tym razem uwagę przykuwa jego stopa

Brytyjski tabloid „The Sun” po raz kolejny zwrócił uwagę na stan zdrowia Władimira Putina. Media od miesięcy spekulują na temat jego ewentualnych chorób. Nagrania z Putinem są poddawane szczegółowym analizom, a obserwatorzy dostrzegają u niego niekontrolowane drżenia kończyn, a także problemy z przemieszczaniem się.

Tym razem „The Sun” przeanalizował nagranie ze spotkania Władimira Putina z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem, które odbyło się w poniedziałek. Putin zaproponował Kazachstanowi i Uzbekistanowi stworzenie „trójstronnej unii gazowej”, by rozbudowywać infrastrukturę do przesyłu paliwa.

Kolejne nagranie z Putinem. Objaw choroby Parkinsona?

– Dzisiejsze spotkanie ma szczególne znaczenie. To pierwsza wizyta zagraniczna Kasyma-Żomarta po tym, jak został ponownie wybrany na prezydenta Kazachstanu – powiedział Putin. Według „The Sun” w trakcie wypowiadania tych słów przez rosyjskiego prezydenta jego stopa zdradza objawy choroby.

„To moment w którym stopa Władimira Putina zdawała się drgać i kurczyć podczas spotkania, co jest prawdopodobnie oznaką choroby Parkinsona” – ocenia tabloid. Dodaje, że podczas rozmów Putin ściskał prawe ramię lewą ręką – kilka miesięcy po tym, jak kuśtykał po czerwonym dywanie z prawą ręką zwisającą bezwładnie u jego boku. Tabloid zwrócił też uwagę na to, że podczas spotkania z prezydentem Kazachstanu Putin wyglądał na opuchniętego i zmęczonego. „Nagranie pojawia się po tym, jak do The Sun Online wyciekły sensacyjne dokumenty szpiegowskie, które zdawały się potwierdzać, że Putin ma wczesną fazę choroby Parkinsona i raka trzustki” – pisze „The Sun”.

Kremlowscy urzędnicy nigdy nie przyznali, że z Putinem dzieje się coś złego. Choroba Parkinsona może powodować dystonię, czyli mimowolne ruchy prowadzące do skręcania się i wyginania różnych części ciała.

