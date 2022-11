Wybuch w ambasadzie Ukrainy w Madrycie. „Bomba w liście”

W środę 30 listopada w ambasadzie Ukrainy w Madrycie doszło do wybuchu. Jak podaje Sky News, powołując się na hiszpańskie media, w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Pracownik ambasady odniósł lekkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Lekarze oceniają, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wybuch w ambasadzie Ukrainy w Madrycie

Do eksplozji miała doprowadzić „bomba, która znajdowała się w liście”. Te medialne doniesienia nie zostały potwierdzone przez służby. Na miejscu pracują specjalistyczne jednostki. Pobliski teren został ogrodzony, policja wyłączyła go z ruchu. Funkcjonariusze prowadzą działania, które mają doprowadzić do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Dziennikarze agencji Reutera próbowali skontaktować się z ukraińską ambasadą w Madrycie z prośbą o komentarz w sprawie, ale dotychczas nie otrzymali odpowiedzi. Dotychczas do przestrzeni medialnej przedostają się jedynie szczątkowe informacje w sprawie. Lokalne hiszpańskie media zapowiadają, że będą przekazywać kolejne raporty dotyczące sprawy.

