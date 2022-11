Drugiego dnia wizyty w Wielkiej Brytanii Ołena Zełenska spotkała się z królem Karolem III. Monarcha i Pierwsza Dama Ukrainy oficjalnie otworzyli nowe „Welcome Center” w Londynie. Spotkali się z pracującym w tej placówce personelem, wolontariuszami oraz rodzinami uchodźców z zaatakowanego przez Rosję kraju. Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Twitterze zostały opublikowane zdjęcia z tego wydarzenia.

Ołena Zełenska spotkała się z królem Karolem III. Padły ważne słowa

W czasie wydarzenia Ołena Zełenska wygłosiła przemówienie. Żona prezydenta Ukrainy nawiązała do sytuacji w swojej ojczyźnie i trwającej już ponad osiem miesięcy rosyjskiej agresji. – Odkąd Rosja wykorzystuje taktykę terroru energetycznego, wiemy, że ta zima będzie najtrudniejsza ze wszystkich lat naszej niepodległości. Jestem wdzięczna za to, że przynajmniej część Ukraińców, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, są w stanie przeczekać zimę bez obaw o brak prądu – powiedziała Ołena Zełenska.

Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska dodała także, że to dla niej zaszczyt, że mogła opowiedzieć, co dzieje się na tymczasowo okupowanych przez Rosjan terytoriach Ukrainy, a także o zbrodniach, które popełniają żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi. – Ukraina jest gotowa wnieść swój wkład w międzynarodowe wysiłki na rzecz zapobiegania przemocy w konfliktach na całym świecie. Niestety, mamy w tej kwestii bolesne doświadczenie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby w godny sposób to przezwyciężyć – powiedziała żona prezydenta Ukrainy.

