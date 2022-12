Siergiej Ławrow zabrał głos ws. Polski. „Przez cały rok sumiennie kopali grób”

W Łodzi w czwartek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) podsumowujące roczną prezydencje Polski. Gospodarzem spotkania jest szef polskiej dyplomacji oraz przewodniczący OBWE Zbigniew Rau. W szczycie bierze udział 200 delegatów z ponad 50 krajów. W Polsce nie pojawiła się rosyjska delegacja na czele z Siergiejem Ławrowem, który nie dostał wizy.

Minister spraw zagranicznych Rosji zabrał głos ws. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na konferencji prasowej poświęconej kwestiom bezpieczeństwa europejskiego. Według Ławrowa cytowanego przez agencję TASS „antyprezydencja Polski będzie zajmowała najbardziej nieatrakcyjne miejsce w historii organizacji”. – Nikt nigdy nie wyrządził takich szkód OBWE, będąc u jej steru – przekonywał szef rosyjskiego MSZ.

Siergiej Ławrow o szczycie OBWE w Łodzi

Ławrow tłumaczył, że „w ostatnich latach urzędujące prezydencje Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie były chętne, aby przełamać negatywny trend marginalizacji organizacji, a wręcz przeciwnie”. Minister spraw zagranicznych Rosji zarzucił Szwecji, że podczas ich poprzedniej prezydencji zaczęli „podporządkowywać OBWE interesom USA i Brukseli”.

– W rzeczywistości to Szwedzi zaczęli przygotowywać pogrzeb OBWE. A nasi polscy sąsiedzi przez ten cały rok sumiennie kopali grób dla tej organizacji, niszcząc to, co pozostało z kultury porozumienia – stwierdził Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji ocenił, że działania Warszawy rażąco naruszają regulamin i decyzje organów ustawodawczych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

