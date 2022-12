Jak podaje Kreml, rozmowa telefoniczna liderów Rosji i Niemiec odbyła się z inicjatywy naszego zachodniego sąsiada. Dyskusja miała krążyć wokół Ukrainy, zahaczając o różne tematy związane z toczącym się w tym kraju konfliktem. W komunikacie przedstawionym przez stronę rosyjską nie zrezygnowano oczywiście z propagandowych określeń, takich jak „misja pokojowa” zamiast „wojna” czy „reżim” zamiast „ukraińskie władze”.

Putin o „destrukcyjnej” polityce Zachodu

Putin przekonywał Scholza o „destrukcyjnej polityce” państw Zachodu, które w jego ocenie postępują wyjątkowo niemądrze, „pompując broń w kijowski reżim i szkoląc ukraińskie wojsko”. Jak tłumaczył rosyjski przywódca, wspierany w ten sposób Kijów odrzuca całkowicie ideę jakichkolwiek negocjacji. Mówił też, że „radykalni ukraińscy nacjonaliści” czują się tym wsparciem zachęceni do „coraz bardziej krwawych zbrodni na ludności cywilnej”. Nie wspominał oczywiście o dokumentowanych i nagłaśnianych szeroko przez wolne media zbrodniach własnych żołnierzy.

Putin miał wezwać kanclerza Niemiec do ponownego rozważenia swojego podejścia do wydarzeń na Ukrainie. „Rosyjskie siły zbrojne przez długi czas powstrzymywały się od wymierzania ataków w niektóre cele w Ukrainie, ale obecnie takie środki stały się wymuszoną i nieuniknioną odpowiedzią na prowokacyjne ataki Kijowa na rosyjską infrastrukturę cywilną, w tym most krymski i obiekty energetyczne. Dotyczy to również ataku terrorystycznego na rurociągi Nord Stream i Nord Stream 2, którego okoliczności należy zbadać w sposób przejrzysty, z udziałem odpowiednich rosyjskich agencji” – podały służby prasowe Kremla. Warto dodać, że to Rosja podejrzewana jest o zniszczenie obu rurociągów.

Niemcy o rozmowie Scholz – Putin

O porannej, trwającej godzinę rozmowie Putina z Scholzem poinformowała także strona Niemiecka. „Kanclerz potępił w szczególności rosyjskie ataki powietrzne na infrastrukturę cywilną w Ukrainie i podkreślił determinację Niemiec do wspierania Ukrainy w zapewnieniu jej zdolności obronnych przed rosyjską agresją. Kanclerz wezwał prezydenta Rosji do jak najszybszego znalezienia rozwiązania dyplomatycznego, w tym wycofania wojsk rosyjskich. Kanclerz Niemiec i prezydent Rosji omówili także globalną sytuację żywnościową, która jest szczególnie napięta w wyniku rosyjskiej wojny napastniczej. Kanclerz i prezydent Putin podkreślili ważną rolę przedłużonego niedawno porozumienia zbożowego pod egidą ONZ. Kanclerz i prezydent Rosji uzgodnili, że pozostaną w kontakcie” – podały służby prasowe Niemiec.







