Tak grupa Wagnera rekrutuje najemników na TikToku. „Odwiedzaj miejsca na całym świecie”

Grupa Wagnera to prywatna firma wojskowa, ściśle powiązana z rosyjskimi służbami. W rzeczywistości jest to armia najemników, złożona głównie z byłych żołnierzy armii rosyjskiej, której najważniejszym zleceniodawcą jest Kreml. Niedawno niemiecki „Bild” donosił, że grupa prowadzi nabór także wśród przestępców z Republiki Środkowoafrykańskiej. Tak zrekrutowani najemnicy mają trafić na front na Ukrainie.

Jak się okazuje, grupa aktywnie promuje się również na TikToku. Agencja Unian informuje, że filmy gloryfikujące najemników zgromadziły łącznie ponad miliard wyświetleń. Powołuje się przy tym na badania przeprowadzone przez amerykańską firmę NewsGuard, która zajmuje się badaniem i śledzeniem dezinformacji. Jej analitycy znaleźli na TikToku ok. 160 filmów, na których widać stosowaną przez „Wagnerowców” przemoc. 14 z nich poświęconych jest egzekucji Jewhena Nużyna, którego głowę najemnicy roztrzaskali młotem.

Grupa Wagnera rekrutuje na TikToku. „Odwiedzaj miejsca na całym świecie”

„Zasady TikTok zabraniają publikowania treści związanych z przemocą” – zauważa Unian. Jak jednak czytamy dalej, na platformie znalazły się nie tylko treści promujące „Wagnerowców”, ale także wprost nawołujące do mordowania Ukraińców. Na 5 kontach zjadowały się linki do zewnętrznych stron, na których publikowano ogłoszenia dotyczące rekrutacji bojowników. Jeden z filmików, który zachęca do dołączenia do grupy, zdobył ponad 70 tys. wyświetleń. Jak opisuje Unian, widać na nim najemnika na pustyni który macha flagą z napisem „Łowcy ISIS”. Na nagraniu pojawia się tekst: „Odwiedzaj miejsca na całym świecie, podróżuj z przyjaciółmi, ucz się nowych języków, czeka na Ciebie aktywny wypoczynek”.

Rzecznik TikToka zapewnił, że platforma „podejmie działania” wobec treści, które naruszją jej zasady. „Nasze wytyczne dla społeczności wyraźnie stwierdzają, że nie zezwalamy ludziom na używanie naszej platformy do gróźb lub podżegania do przemocy” – stwierdził.

