Księżna Kate założyła sukienkę z wypożyczalni. Zaskoczyła też kolorem

Następca brytyjskiego tronu i jego żona przed weekendem zakończyli trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. W piątek William i Kate pojawili się w Bostonie na gali Earthshot Prize Awards. Ponieważ ceremonia miała na celu uhonorować osoby i instytucje zaangażowane w innowacyjne projekty na rzecz ochrony środowiska, wobec gości postawiono szczególne wymogi. Poproszono ich, by nie kupowali na tę okazję nowych sukienek i garniturów.

Księżna Kate w sukni z wypożyczalni

Kate zastosowała się do wytycznych. Księżna pojawiła się w sukni marki Solace London, którą wypożyczyła z HURR, brytyjskiej platformy wynajmu sukienek od projektantów. Kreację uzupełniła szmaragdowo-diamentowym naszyjnikiem, który należał w przeszłości do księżnej Diany, i pasującymi do niego kolczykami. Media zwracają uwagę, że księżna Kate postawiła na odważny kolor: jasnozielony.

Wcześniej informowano także o innym proekologicznym zachowaniu Kate i Williama. Royalsi zdecydowali się na lot samolotem rejsowym, a nie prywatną maszyną. Para została nawet nagrana przez współpasażerów, z którymi wdała się w pogawędkę.

Milion dolarów na ekologiczne innowacje

Pięciu zwycięzców Earthshot otrzyma po milionie dolarów na realizację swoich projektów. W tym roku wyróżniono m.in. start-up Notpla z Wielkiej Brytanii, który opracowuje technologię bio-opakowań produkowanych m.in. z wodorostów. Inni laureaci: 44.01 z Omanu, chwalą się nową metodą usuwania CO2 z atmosfery. Nie mniej ważni od zwycięzców byli wręczający nagrody. Organizatorzy ściągnęli plejadę gwiazd, m.in. Ramiego Malika, Carherine O'Harę i Shailene Woodley. Na scenie pojawiła się też księżna Kate.

Czytaj też:

Meghan we łzach, książę Harry z jasną deklaracją. „Nikt nie wie, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami”Czytaj też:

Wielka Brytania w obliczu ogromnych zawirowań. „To może być trudny czas dla nowego premiera”