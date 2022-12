Kylian Mbappe i Oliver Giroud pogrzebali marzenia Polaków. Tak jak typował Emmanuel Macron

Przed niedzielnym meczem Polski z Francją Emmanuel Macron został zapytany przez dziennik „Le Parisien” o spodziewany przez niego wynik meczu. – Myślę, że wygramy 3:1 – rzucił prezydent Francji. Tak rzeczywiście się stało – jego drużyna pokonała Polskę dokładnie takim stosunkiem bramek.

Co więcej, politykowi udało się idealnie obstawić także nazwiska strzelców. – Po jednym golu strzelą Lewandowski, Mbappe i Giroud, który chce przejść do historii – mówił Macron. Dodał, że czwartego gola zdobędzie ktoś z ławki rezerwowych. I to jedyna pomyłka w jego przewidywaniach: dwie bramki strzelił bowiem Kylian Mbappe.

Francja – Polska. Mbape i Giroud rozdawali karty

Wynik w meczu Francji z Polską otworzył w 44 minucie Olivier Giroud, strzelając po asyście Kyliana Mbappe. Na kolejną bramkę Francuzi musieli czekać do 74 minuty, gdy trafieniem popisał się sam Mbappe. Francuz, gdy poczuł krew, nie odpuścił. Kolejny raz umieścił piłkę w siatce w 90 minucie. Odpowiedź Polaków przyszła dopiero w doliczonym czasie gdy. W 99 minucie, w powtórzonej próbie, karnego strzelił Robert Lewandowski.

Morawiecki po meczu Polski: Gra lepsza od wyniku

Wynik spotkania Francja – Polska skomentował premier Mateusz Morawiecki. „Wszyscy widzieliśmy jak wspaniałą mamy drużynę! Jestem pewien, że to zaprocentuje w kolejnych turniejach. Bardzo dziękuję całej drużynie, Trenerowi i całemu sztabowi szkoleniowemu za wyjście z grupy, za wspaniałą walkę i pozytywne emocje” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

„Wynik meczu z Francją jest gorszy od naszej gry, ale przegrać z aktualnymi, a być może i przyszłymi mistrzami świata, to nie wstyd. Wszyscy dzisiaj widzieliśmy, jakie możliwości i jakie ambicje drzemią w naszej drużynie. Jestem pewien, że to zaprocentuje na kolejnych wielkich turniejach” – dodał na Facebooku szef rządu.

