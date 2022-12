Wybuch na rosyjskim lotnisku. Co najmniej 3 osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło na lotnisku w pobliżu Riazania, miasta oddalonego o blisko 200 km na południowy wschód od Moskwy. Ze wstępnych ustaleń prokremlowskiej agencji RIA Novosti wynika, że w porcie lotniczym doszło do doszło do wybuchu cysterny z paliwem. W wyniku eksplozji zginęły co najmniej 3 osoby, a 6 kolejnych zostało rannych. Do sieci trafiły nagrania, na których widać skutki eksplozji.

