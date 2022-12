Szokujące ustalenia FBI w sprawie przywódcy sekty. Miał mieć 20 żon, w tym własne córki

46-letni Bateman stoi na czele jednej z gałęzi Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czyli skrajnie fundamentalistycznej sekty, której członkowie praktykują między innymi poligamię. „Salt Lake Tribune” podało, powołując się na złożone pod przysięgą oświadczenie agenta FBI, że dziewczęta zostały znalezione w jego domu w Colorado City w stanie Arizona po nalocie FBI.

Szokujące ustalenia FBI

Rodzina mężczyzny powiedziała śledczym, że „poczuł się on zachęcony do wzięcia swojej nastoletniej córki za żonę” na początku 2019 roku. Wkrótce potem jego żona i córka opuściły dom w Colorado City. Wiosną następnego roku Bateman miał poślubić młode dziewczęta oraz dorosłe kobiety – żony wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Na nagraniu rozmowy z 2021 r., które otrzymał agent specjalny FBI, Bateman twierdzi, że „Ojciec Niebieski” polecił mu „oddać najcenniejszą rzecz, jaką posiada, czyli cnotę swoich dziewcząt”, trzem dorosłym wyznawcom płci męskiej. Później miał ich obserwować w czasie odbywania stosunków seksualnych. „Moje córki poświęciły cnoty dla Pana, Bóg naprawi ich ciała. Nigdy nie miałem większej pewności co do spełnienia jego woli. To wszystko z miłości” – miał powiedzieć Bateman.

Bateman przebywa obecnie w więzieniu w Arizonie. Według agenta FBI 46-latek „zaczął głosić, że jest prorokiem” w 2019 roku. W jego odgałęzieniu sekty było „około 50 wyznawców i ponad 20 żon, z których wiele to osoby nieletnie, przeważnie poniżej 15 roku życia”. Jak wskazał, większość żon to córki, siostry i matki pochodzące z dwóch rozszerzonych rodzin poligamicznych.

Kazirodztwo, handel dziećmi

Bateman został oskarżony o kazirodztwo, akty seksu grupowego z udziałem dorosłych i dzieci, w tym niektórych nawet w wieku dziewięciu lat, oraz o handel dziećmi w celach seksualnych.

