Kolejne groźby pod adresem ukraińskich dyplomatów. Hiszpańska policja przechwyciła podejrzane koperty

Rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Oleg Nikołenko poinformował w poniedziałek we wpisie na Facebooku, że hiszpańska policja przejęła trzy kolejne, podejrzane koperty, które miały trafić do ukraińskich dyplomatów. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w kopertach znajdowały się oczy zwierząt.

Przesyłki były zaadresowane do ambasady Ukrainy w Madrycie oraz do konsulatu generalnego w Barcelonie i konsulatu generalnego w Maladze. „Wszczęto śledztwo” – przekazał Nikołenko. Wskazał też, że do tej pory ukraińskie MSZ otrzymało już informacje o 21 przesyłkach z groźbami pod adresem ukraińskich dyplomatów. Trafiły one do ukraińskich placówek w 12 krajach.

