Prestiżowe wyróżnienie dla Wołodymyra Zełenskiego. „Antyteza ukrytego na Kremlu Władimira Putina”

Wołodymyr Zełenski został wybrany przez Financial Times Osobą Roku 2022. Brytyjski dziennik wyróżnił go za to, że „stał się uosobieniem odwagi i odporności narodu ukraińskiego w jego walce z rosyjską agresją”.

Wołodymyr Zełenski został Osobą Roku 2022 brytyjskiego dziennika Financial Times. FT zwraca uwagę, że prezydent Ukrainy jest „antytezą ukrytego na Kremlu Władimira Putina, którego obsesja odbudowy imperium kosztowała dziesiątki, a może i setki ludzkich żyć”. Brytyjski dziennik zaznacza, że przed rozpoczęciem wojny wielu Ukraińców postrzegała Zełenskiego jako „amatora, który nie potrafi sprostać wyzwaniu, jakim jest sprawowanie wysokiego stanowiska”. Wołodymyr Zełenski Osobą Roku 2022 FT. Został porównany do Winstona Churchilla Według Financial Times 44-latek zasłużył na miejsce w historii dzięki niezwykłemu pokazowi przywództwa i hartowi ducha. FT porównuje Zełenskiego do Winstona Churchilla. Pierwszy mobilizował swój kraj przez radio, z kolei prezydent Ukrainy wykorzystuje media społecznościowe. Brytyjski dziennik zwraca też uwagę, że ukraiński przywódca przekonał Europejczyków, aby ponieśli ogromne koszty przeciwstawienia się Putinowi. Financial Times argumentuje, że Zełenski został wybrany Osobą Roku 2022, ponieważ „stał się uosobieniem odwagi i odporności narodu ukraińskiego w jego walce z rosyjską agresją”. – Jestem bardziej odpowiedzialny, niż odważny – mówił w wywiadzie dla FT, nawiązując do pierwszych dni wojny. Prezydent Ukrainy przyznał, że od inwazji nauczył się „nie obrażać o drobiazgi”. Brytyjski dziennik wystawił laurkę prezydentowi Ukrainy. Sytuacja z Polską niechlubnym wyjątkiem Brytyjski dziennika przypomina, że Zełenski przemawiając w parlamentach, dostosowuje swoje wypowiedzi do danego kraju. Dla przykładu w Niemczech krytykował tamtejszych liderów mówiąc, że „dokładają kamienie do nowego muru berlińskiego, który Rosja buduje w Europie”. Financial Times zwraca uwagę, że nie zawsze wszystko było perfekcyjne, czego przykładem była sytuacja z rakietą, która spadła w Przewodowie. Ukraińcy mają się z kolei zastanawiać, czy Zełenski jest lepszym przywódcą na czas wojny niż pokoju. Prezydent Ukrainy mimo wojny wciąż stara się znajdować czas na żarty. Twierdzi, że „jeśli się nie uśmiecha, to można wpaść w depresję i wtedy nie można podejmować decyzji”. Zełenski ujawnił, że zamiast walczyć z Rosjanami, wolałby łowić ryby z synem. – Chcę tylko złapać karpia w Dnieprze – przyznał. Czytaj też:

