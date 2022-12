Alarm w całej Ukrainie. „Guardian” donosi o setce nadlatujących rakiet

Wojna w Ukrainie nie słabnie i wciąż przynosi wiele ofiar. Kolejnym krwawym dniem tego konfliktu wywołanego agresją Rosji może być poniedziałek 5 grudnia. Krótko po godzinie 12 czasu polskiego ukraińskie władze zaczęły alarmować o zbliżającym się zmasowanym ostrzale rakietowym. Początkowo za cel uznano wschodnią i centralną część kraju, później jednak ostrzeżenia rozciągnięto na obszar całej Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie mogli wystrzelić nawet 100 pocisków

Według informacji strony ukraińskiej, pociski wystrzelono z rosyjskich okrętów stacjonujących na Morzu Kaspijskim i Morzu Czarnym. Około godziny 13 „Kyiv Independent” donosił o pierwszych eksplozjach w pięciu ukraińskich regionach. Rakiety spadły na obwód charkowski, doniecki, dniepropietrowski, zaporoski i połtawski. Nieoficjalne doniesienia mówiły też o obwodach kirowogradzkim i winnickim.

„Guardian” podał, że nad Ukrainę mogło polecieć nawet 100 rakiet przeciwnika. Agencja informacyjna Interfax-Ukraina donosiła o pierwszych zestrzelonych pociskach Rosji. Ludność naszego wschodniego sąsiada poproszona została o zejście do schronów. W Kijowie mieszkańcy kryli się m.in. w korytarzach metra.

Tajemnicze wybuchy na rosyjskich lotniskach

Rosyjski atak rakietowy może być odpowiedzią na eksplozje na lotniskach w Riazaniu i Engelsie. Do wybuchów na rosyjskich obiektach wojskowych doszło wcześniej tego samego dnia. – Miały miejsce eksplozje, które zdarzają się w Rosji coraz częściej. (...) My jeszcze niczego nie zaczynaliśmy. Oto jak można scharakteryzować dzisiejsze wydarzenia. Muszą teraz podrapać się po głowie i zastanowić, kto to zrobił, jak do tego doszło. I znaleźć winnych. Być może to trochę potrwa – komentował rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat, cytowany przez agencję UNIAN.







