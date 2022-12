Atak nożownika w Niemczech. Zaatakował dziewczynki idące do szkoły

Do zdarzenia doszło w miejscowości Illerkirchberg w Badenii-Wirtembergii, na południowym zachodzie Niemiec. W poniedziałek 5 grudnia około godziny 7:30 mężczyzna zranił nożem dwie dziewczynki. 13 i 14-latka szły na lekcje do szkoły podstawowej. Świadkowie zdarzenia powiadomiły o ataku nożownika policję, na miejsce wezwano także pogotowie. Niemieckie media oszczędnie informują o obrażeniach odniesionych przez nastolatki. Wiadomo jedynie, że dziewczynki trafiły do szpitala w ciężkim stanie a lekarze walczą o ich życie.

Atak nożownika w Niemczech

Sam napastnik trafił już w ręce niemieckich służb. Oprócz tego policja zatrzymała dwóch innych mężczyzn. Rzecznik policji w Ulm Wolfgang Juergens przekazał, że sprawca tuż po ataku uciekł do pobliskiego budynku mieszkalnego. Na razie nie wiadomo, dlaczego zdecydował się zaatakować dziewczynki. Nie wiadomo, czy napastnik znał nastolatki, czy też stały się one jego przypadkowymi ofiarami. Tożsamość nożownika także nie została ujawniona.

