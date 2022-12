Chiny odpowiadają na raport Pentagonu ws. potęgi militarnej. „Stara sztuczka USA”

Pod koniec listopada Pentagon opublikował coroczny raport na temat potęgi militarnej Chin. Sprawozdanie służy jako ocenie wyzwań Departamentu Obrony i przedstawia aktualny kurs strategii wojskowej. Dokument jest następstwem strategii obrony narodowej USA, gdzie Chiny zostały określone jako największe wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Raport obejmuje m.in. zarys prowadzenia wojny przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą.

Pentagon opublikował raport o potędze militarnej Chin 2022

W sprawozdaniu z 2022 r. przedstawiono wyzwania stojące przed armią USA. Jeden z wyższych rangą urzędników obrony zwrócił m.in. uwagę na bardziej agresywne działania Chin w regionie Indo-Pacyfiku, z czego niektóre z nich zostały określone jako „niebezpieczne”. Kolejnym elementem chińskiej strategii jest wzmacnianie zdolności chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do odstraszania strategicznego. Chiny szeroko definiują ten element, zaliczając do niego m.in. zdolności nuklearne.

Urzędnik powiedział również, że według ocen Stanów Zjednoczonych Chiny posiadają obecnie 400 głowic jądrowych. Jeśli ich obecne wysiłki będą kontynuowane, to do 2035 r. mają posiadać w swoim arsenale około 1,5 tys. głowic. W raporcie przeanalizowano także „wzmożoną” presję dyplomatyczną, gospodarczą, polityczną oraz wojskową Chin wobec Tajwanu. Chiny mają m.in. próbować przedstawiać rzekome „szerokie poparcie międzynarodowe dla ich roszczeń wobec Tajwanu”.

Chiny odpowiadają Stanom Zjednoczonym. „Zniekształcili naszą politykę obrony”

Do sprawy odniósł się rzecznik Ministerstwa Obrony Chin. Tan Kefei stwierdził, że raport Pentagonu „zniekształcił chińską politykę obrony narodowej oraz strategię wojskową, bezpodstawnie spekulując na temat rozwoju militarnego Chin oraz rażąco ingerując w wewnętrzne sprawy Chin dotyczące Tajwanu, co jest starą sztuczką USA, aby wyolbrzymić tzw. »chińskie zagrożenie militarne«”.

Rzecznik dodał, że „Chiny są mocno niezadowolone i zdecydowanie sprzeciwiają się posunięciu Stanów Zjednoczonych”. Kefei podkreślał, że „Chiny są zaangażowanie w ścieżkę pokojowego rozwoju i politykę obrony narodowej, która ma charakter defensywny”. Zdaniem rzecznika chińskiego Ministerstwa Obrony jego kraj „pozostaje budowniczym pokoju na świecie i broni międzynarodowego porządku”.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Chin: USA „największym niszczycielem światowego porządku”

Kefei zarzucił USA, że przez 250 lat swojej historii tylko przez 16 lat nie prowadziły wojen. Rzecznik zarzucił Stanom Zjednoczonym, że „podsycają konflikty na świecie dla własnych interesów”. Według Kefei’a to USA są „największym niszczycielem światowego porządku”. Rzecznik podkreślił też, że Tajwan należy do Chin, a przyczyną napięć w Cieśninie Tajwańskiej są działania tajwańskiej Demokratycznej Partii Postępowej, która „próbuje oprzeć się na USA w dążeniu do niepodległości”.

Kefei odbił również piłeczkę, jeśli chodzi o kwestię modernizacji sił jądrowych Chin. Zdaniem rzecznika Ministerstwa Obrony USA „powinny zastanowić się nad własną polityką nuklearną”, bo posiadają największy arsenał nuklearny na świecie. Kefei podkreślił, że Chiny „utrzymują potencjał nuklearny na minimalnym poziome, który jest niezbędny do bezpieczeństwa narodowego”. Na koniec Chiny wezwały USA do porzucenia mentalności zimnowojennej i skorygowania błędnego postrzegania Chin.

