Przełomowa decyzja ws. rozszerzenia NATO. Turcja postawiła warunek Finlandii

Minister obrony Finlandii Antti Kaikkonena przyjedzie w czwartek 8 grudnia do Turcji, aby porozmawiać ze swoim odpowiednikiem Hulusim Akarem ws. rozszerzenia NATO. Głos przed wizytą fińskiego ministra zabrał we wtorek szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu — podaje agencja Reutera.

Szef MSZ Turcji powiedział dziennikarzom, że „przyjazd ministra obrony Finlandii jest ważny”. – Nie usłyszeliśmy dotąd deklaracji z Finlandii, że znieśli swoje embargo na broń przeciwko nam. Oczekujemy od nich takiego oświadczenia – skomentował krótko turecki minister spraw zagranicznych.

Finlandia i Szwecja dołączą do NATO? Warunki Turcji ws. rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Finlandia wraz ze Szwecją złożyły wniosek o dołączenie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę. Turcja odmówiła jednak poparcia ich wniosku, dopóki nie zostanie spełniony szereg żądań. Jednym z nich jest właśnie zniesienie zakazu sprzedaży broni do Turcji. Embargo zostało nałożone w 2019 roku, po tym, jak Turcja rozpoczęła w Syrii operację wojskową wymierzoną w Kurdów. Szwecja zakaz zniosła już we wrześniu.

Parlamenty Turcji i Węgier jako jedyne z 30 państw członkowskich NATO nie ratyfikowały jeszcze wniosków o rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tej sprawie potrzebna jest jednomyślność. Turcja jest jednak przeciwna, oskarżając też Finlandię i Szwecję o wspieranie i ukrywanie Kurdów oraz innych grup, które uważa za terrorystów. Chodzi m.in. o Partię Pracujących Kurdystanu, która jest oskarżana o przeprowadzenie nieudanego zamachu stanu w 2016 r.

