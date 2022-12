Książę Harry i Meghan ramię w ramię z Zełenskim. Zostali wyróżnieni prestiżową nagrodą

We wtorek 6 grudnia w Nowym Jorku odbyła się gala wręczenia nagród przyznawanych przez amerykańską organizację The Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR). Nagrodę „Ripple of Hope” otrzymali między innymi książę Harry i Meghan Markle. Małżeństwo zostało wyróżnione za postawę i działania na rzecz sprawiedliwości rasowej i zdrowia psychicznego. „Fala nadziei może zamienić się w falę zmian” – napisali w oświadczeniu nagrodzeni.

Wspomniana organizacja co roku wyróżnia politycznych liderów, osoby ze świata biznesu i rozrywki, które „wykazały się niezachwianym zaangażowaniem w zmiany społeczne i pracowały na rzecz ochrony równości, sprawiedliwości i praw człowieka”. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dokument Netfliksa o Harrym i Meghan. Słodko-gorzkie kulisy

Jak zauważa „The Guardian”, młodszy syn króla Karola III i jego żona otrzymali nagrodę zaledwie dwa dni przed premierą głośno zapowiadanej serii dokumentalnej Netfliksa. W ubiegłym tygodniu został opublikowany pierwszy zwiastun produkcji. W trwającym nieco ponad minutę nagraniu pojawia się szereg romantycznych zdjęć, na których Harry i Meghan okazują sobie uczucia – wpatrują się w siebie, trzymają za ręce, obejmują i całują.

Jednocześnie autorzy znaleźli przestrzeń do zasygnalizowania trudnych i bolesnych tematów, które zostaną poruszone w dokumencie. – Dlaczego chcieliście nakręcić ten dokument? – słychać w pewnym momencie. – Nikt nie wie, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami – odpowiedział książę Harry.

