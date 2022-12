Siergiej Ławrow zaskoczony toaletą w Szwecji. „Nie wierzyłem w to, ale tak było. Nie macie pojęcia”

Siergiej Ławrow uczestniczył w środę 7 grudnia w dorocznej konferencji o rosyjskiej polityce zagranicznej „Primakow Readings”. Międzynarodowe forum poświęcone pamięci byłego premiera i szefa MSZ Rosji odbyło się w Moskwie. Podczas spotkania zazwyczaj poruszane są najtrudniejsze tematy związane z gospodarką światową, polityką międzynarodową, czy sprawami bezpieczeństwa.

Na wydarzenie, które po raz pierwszy odbyło się w 2015 r., zapraszani są czołowi rosyjscy analitycy oraz eksperci, naukowcy, dyplomaci czy urzędnicy. Ławrow jest stałym uczestnikiem konferencji. Szef rosyjskiej dyplomacji podczas swojego wystąpienie poruszył wiele wątków. Mówił m.in. o zróżnicowaniu płci w Europie. Zaznaczył, że w Europie i Anglii jest ich już ponad 80.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow o toalecie neutralnej płciowo w Szwecji

W pewnym momencie Ławrow przywołał historię, która spotkała go poprzedniego roku podczas posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Szwecji. – Przepraszam za szczegóły, ale podczas przerwy zapytałem, gdzie jest toaleta. Pokazano mi drzwi oznaczone literami WC. Zapytałem, czy to dla pań, czy panów – zaczął historię Ławrow.

– Usłyszałem, że mają wszystko wspólne. Nie wierzyłem w to, ale to wydarzyło się naprawdę. Nie macie pojęcia, jakie to było nieludzkie, to po prostu nieludzkie – powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych. Ławrow nie sprecyzował w swojej wypowiedzi, czy zdecydował się skorzystać z toalety neutralnej płciowo.

