Zacharowa komentuje słowa polskiego ministra. „Może to dobrze”

W Łodzi swoje posiedzenie miała na początku grudnia Rada Ministerialna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Było to również wydarzenie, które podsumowywało roczną prezydencję Polski. W 2023 roku przewodnictwo obejmie Macedonia Północna. Po posiedzeniu głos zabrał szef polskiego MSZ Zbigniew Rau, który podkreślał, że OBWE, do której należy także Rosja, to organizacja „oparta na konsensusie”.

– Znaleźliśmy sposoby, aby utrzymać jej działanie, ale mają one charakter jedynie tymczasowy – relacjonował przebieg posiedzenia. Jak dodał, to prowadzi do punktu, który „rozpoczyna dyskusję o przyszłości” OBWE i kwestii tego, czy jest w stanie działać dalej „bez konsensusu”. – Odpowiedź brzmi: nie. Konsensus jest fundamentem działania organizacji – ocenił Rau.

Do słów polskiego ministra odniosła się w czwartek, 8 grudnia, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Jak czytamy w krótkim komunikacie, Zacharowa zauważała, że zdaniem Raua OBWE „nie będzie mogła dalej pracować bez powrotu do zasady konsensusu”. – Jeśli realizacja wartości tej zasady, mimo ambicji, wciąż docierała do Warszawy, to może to dobrze – stwierdziła.

Polska nie wpuściła rosyjskiej delegacji z Ławrowem na czele

Szczyt OBWE, który odbył się w Łodzi, od początku budził w Rosji duże emocje. Przede wszystkim dlatego, że Polska nie wpuściła członków rosyjskiej delegacji z Siergiejem Ławrowem na czele. Rzecznik polskiego MSZ tłumaczył wówczas, że polskie władze przekazały Rosji uzasadnienie negatywnej odpowiedzi na wniosek o wizę. Strona rosyjska nie kryła oburzenia decyzją polskich władz. Siergiej Ławrow zorganizował w Moskwie konferencję prasową z udziałem wyłącznie rosyjskich mediów, na której atakował OBWE i Ukraińców, uderzał też w Polskę.

