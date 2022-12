Aleksandr Łukaszenka oskarża Zachód: Pomaszerowaliby pod Smoleńsk

Aleksandr Łukaszenka powiedział piątek 9 grudnia na antenie kanału telewizyjnego Rossija 24, że państwa zachodnie planowały rozpoczęcie wojny z Rosją w latach 2021-2022. Prezydent Białorusi podkreślił, że więcej informacji oraz dowodów dotyczących planów Zachodu zostanie podanych wkrótce do publicznej wiadomości. Białoruski przywódca ma je przedstawić razem z Władimirem Putinem.

– Przygotowywaliście się do tego. Wiemy to na pewno – zwrócił się Łukaszenka do państw zachodnich. Zdaniem prezydenta Białorusi cała sytuacja miała się rozegrać pod warunkiem pomyślnego dla Zachodu rozstrzygnięcia protestów po wyborach prezydenckich w Białorusi w 2020 r. Łukaszenka kontynuował, że w takim wypadku państwa NATO przejęły władzę w kraju przy pomocy zachodniej opozycji i pomaszerowały dalej w stronę granicy ze Smoleńskiem.

Aleksandr Łukaszenka oskarża Zachód o próbę wywołania wojny

Według białoruskiego przywódcy Zachód miał argumentować rozpoczęcie wojny w Donbasie „zagarnięciem obcych terytoriów”. Łukaszenka starał się usprawiedliwiać działania rosyjskiego przywódcy, związane z rozpoczęciem wojny w Ukrainie przekonując, że „Rosja działa proaktywnie”.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wypowiadał się w podobnym tonie twierdząc, że sytuacja w Ukrainie jest konsekwencją zwłoki w realizacji porozumień mińskich przez Zachód. To najprawdopodobniej nawiązanie do słów byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która przyznała, że porozumienia mińskie z 2014 były próbą dania Ukrainie czasu na wzmocnienie.

