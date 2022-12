Śmierć znanego dziennikarza w Katarze. Upadł podczas meczu Holandia-Argentyna

Informację przekazała jego rodzina i reprezentacja USA w piłce nożnej. US Soccer powiedział, że „z rozpaczą dowiedział się” o śmierci Wahla. Jego żona skomentowała oświadczenie US Soccer na Twitterze, mówiąc, że jest „w całkowitym szoku”.

Wahl, były dziennikarz Sports Illustrated, który przeniósł się do internetowej platformy wydawniczej Substack, wcześniej w piątek tweetował o meczu Holandia-Argentyna. FIFA nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz w sprawie śmierci dziennikarza.mJego agent, Tim Scanlan, powiedział New York Times, że Wahl doświadczył mocnego niepokoju w ostatnich minutach meczu ćwierćfinałowego, który relacjonował z trybuny prasowej. The Times, NPR i inne media podały, że Wahl upadł podczas relacjonowania meczu Holandia-Argentyna.

Grant Wahl zmarł w Katarze. Tak pisał o swoim stanie zdrowia

Pod koniec listopada Wahl mówił, że został na krótko zatrzymany, gdy próbował wejść na stadion mistrzostw świata w Katarze, mając na sobie tęczową koszulę. Chciał w ten sposób wesprzeć społeczność LGBTQ w kraju, w którym stosunki osób tej samej płci są nielegalne. Powiedział, że ochrona Pucharu Świata odmówiła mu wstępu na mecz otwierający USA przeciwko Walii na stadionie Ahmad Bin Ali w Al Rayyan i poprosiła go o zdjęcie koszulki.

W poniedziałek Wahl pisał, że odwiedził szpital podczas pobytu w Katarze. „Moje ciało w końcu się zepsuło. Trzy tygodnie krótkiego snu, duży stres i dużo pracy mogą ci to zrobić. To, co było przeziębieniem przez ostatnie 10 dni, zmieniło się w coś poważniejszego w noc meczu USA-Holandia i czułem, w górnej części klatki piersiowej, mocniejszy ucisk i dyskomfort. Nie miałem Covid, testuję się tu regularnie, ale dziś w Media Center powiedzieli, że prawdopodobnie mam zapalenie oskrzeli. Dali mi serię antybiotyków i trochę silnego syropu na kaszel, i już czuję się trochę lepiej zaledwie kilka godzin później. Ale wciąż: nie jest bueno” – pisał. Wahl zmarł w wieku 48 lat.

facebookCzytaj też:

Kibicowanie grozi zawałem serca! Kardiolog o rozgrywkach mundialowychCzytaj też:

Mundial w Katarze. Po co piłkarzom dziury w getrach?