Kolejny pożar w Moskwie. Ogień blisko znanego muzeum

Początkowo rosyjskie media informowały o pożarze w muzeum im. Puszkina. „W Moskwie poranek znów zaczął się od pożaru. Tym razem płonie Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina. Jeden ze strażaków został ranny podczas akcji gaśniczej, trafił pod opiekę lekarzy” – napisał jeden z kanałów na Telegramie.

Muzeum Sztuk Pięknych im. A.S. Puszkina to największe muzeum sztuki europejskiej w Moskwie, mieści się w czterech budynkach. W płomieniach stanęła posiadłość znajdująca się obok muzeum, dwukondygnacyjny dworek z końca XVII wieku, gdzie zapalił się strop między drugim piętrem a poddaszem. To majątek Łopuchinów, który wybudował pod koniec XVII wieku Fiodor Łopuchin, ojciec pierwszej żony Piotra I.

Pożar w Moskwie. „Nie ma nic wspólnego z muzeum”

Straż pożarna odebrała zgłoszenie o godzinie 06:43. Ogień objął powierzchnię około 50 metrów kwadratowych. „Budynek, w którym wybuchł pożar, nie ma nic wspólnego z Muzeum Puszkina. Muzeum Puszkina działa normalnie” – poinformowała instytucja. Przekazała, że płonący budynek należy do Centrum Roerichów.

Dzień wcześniej pod Moskwą spłonął hipermaket budowlany Mega Chimki. Znajdowały się w nim sklepy wielu zachodnich sieci handlowych przed tym, jak opuściły Rosję w wyniku wojny w Ukrainie. To tutaj mieścił się jeden z pierwszych sklepów IKEA w okolicach Moskwy. Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych i przekazach medialnych widniał logotyp OBI – sieci marketów budowlanych. W odpowiedzi na te materiały, biuro prasowe sklepu przekazało komunikat: „Sklepy w Rosji nie należą już do Grupy OBI. Nie jesteśmy ani właścicielem, ani operatorem tych placówek”.

